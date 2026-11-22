به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، دانش‌آموزان مستعد و خلاق استان در جشنواره کشوری «کارینو» با درخشش در رشته‌های استاپ‌موشن و عکاسی، موفق به کسب چهار مقام نخست کشوری شدند و برگ زرین دیگری بر افتخارات آموزش و پرورش استان افزودند.

بر اساس نتایج اعلام‌شده ، اردلان قربانی و نازنین‌زهرا احسانی در رشته استاپ‌موشن و یاسین مومنی و آیدا عیدمحمدنژاد در رشته عکاسی، هر چهار نفر موفق به کسب مقام اول کشوری شدند.

این موفقیت ارزشمند، جلوه‌ای از استعداد، خلاقیت و ظرفیت هنری دانش‌آموزان خراسان شمالی و حاصل تلاش و پشتکار آنان در کنار حمایت خانواده‌ها و همراهی مربیان و عوامل آموزشی و تربیتی است.