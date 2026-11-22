به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی گفت: بخش الحاقی بیمارستان هاجر به‌طور تخصصی و فوق تخصصی برای بخش‌های جراحی قلب، بیماران قلبی، بخش داخلی و تجهیزات و بیماران سرطانی و... پیش‌بینی شده تا دغدغه شهروندان و بیماران در زمینه فضای درمانی و بستری برطرف شود.

به گفته وی تاکنون نزدیک به ۳ همت (هزار میلیارد تومان) برای این پروژه هزینه شده است.

هم اکنون بخش اورژانس این ساختمان فعال است و شروع بستری بیماران نیز از هفته جاری آغاز می‌شود.