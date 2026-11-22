

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه فوتبال شمس آذر قزوین اعلام کرد، همکاری این باشگاه با وحید رضایی، سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان که از ابتدای فصل بیست‌وپنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، هدایت نماینده استان قزوین را بر عهده داشت، با توافق دوجانبه به پایان رسید.

باشگاه شمس‌آذر ضمن قدردانی از تلاش‌ها، زحمات و خدمات وحید رضایی در دوران حضورش در این مجموعه، برای وی در ادامه مسیر حرفه‌ای و زندگی شخصی آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.