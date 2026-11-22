به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شعار رسمی سومین دوره این رویداد ملی با تکیه بر خرد جمعی، مشارکت عموم علاقه‌مندان، اهالی رسانه، پژوهشگران و شاعران برگزیده شد.

بر اساس فراخوان عمومی دبیرخانه که از ۲۶ مهر لغایت ۱۱ آبان‌ماه برگزار شده بود، صد‌ها شعار و عبارت پیشنهادی از سوی کنشگران و دغدغه‌مندان عرصه روایت پیشرفت به دبیرخانه رسید که پس از ارزیابی و بررسی‌های کارشناسی، عبارت حماسی و رسای «روایت کن از این ققنوس بر بامِ جهان، ایران» سروده شاعر انقلابی، قاسم صرافان، به‌عنوان شعار محوری سومین دوره جایزه ملی روایت پیشرفت انتخاب گردید.

جریان روایت پیشرفت که در سومین دوره خود با گذر از یک رویداد مقطعی به دبیرخانه‌ای دائمی و ساختاری مردمی‌محور (در ۱۲ بخش تخصصی و با تمرکز بر محور‌های کلیدی همچون جنگ تحمیلی سوم و جهاد تبیین) تبدیل شده است، با این شعار تلاش می‌کند تا تصویرِ عینیِ برخاستن، تاب‌آوری، خوداتکایی و دستیابی ایران اسلامی به قله‌های پیشران علمی، فناورانه و تمدنی را در ابعاد ملی و بین‌المللی به تماشا بگذارد.

انتخاب این شعار، گامی تازه در جهت ایجاد هم‌افزایی میان اصحاب فرهنگ و پیشران‌های میدان سازندگی است تا با دمیدن روح امید و اصالت تلاش در جان جامعه، روایت‌گرِ راستینِ اقتدار بومی ایران در جغرافیای جهان باشند.