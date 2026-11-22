با حضور استاندار قم و دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، دو فضای فرهنگی جدید به شبکه کتابخانه‌های عمومی استان قم اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد غفاری، مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان قم، در مراسم افتتاح کتابخانه عمومی شهید چمران سلفچگان اعلام کرد که عملیات ساخت این مرکز از سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود و امروز با تکمیل تمامی بخش‌ها، به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به امکانات این کتابخانه افزود: کتابخانه شهید چمران با دارا بودن مخزن اصلی شامل ۱۰ هزار و ۵۰۰ جلد کتاب، بخش‌های مرجع، نوجوانان و کودکان، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های فرهنگی شهر سلفچگان است. همچنین در طبقه دوم، دو سالن مطالعه مجزا برای آقایان و بانوان با ظرفیت مجموع ۴۰ نفر و فضایی برای کلاس‌های آموزشی و مطالعه گروهی فراهم شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همچنین از آغاز فعالیت کتابخانه سیار شهرستان جعفرآباد خبر داد و گفت: این کتابخانه با هدف توسعه دسترسی روستاییان به خدمات کتابخانه‌ای، به‌صورت روزانه به روستا‌های این بخش مراجعه کرده و در پنج نقطه مختلف خدمات‌رسانی خواهد کرد.

غفاری با اشاره به اینکه با اضافه شدن این دو مجموعه، تعداد نقاط خدمت کتابخانه‌ای استان به ۴۰ نقطه می‌رسد، تصریح کرد: از این تعداد، ۲۸ کتابخانه مستقیماً زیرمجموعه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هستند.

فعالیت کتابخانه سیار جعفرآباد نیز همزمان با هفته کتاب سال ۱۴۰۵ آغاز شده است.