فرماندار شهرستان اشکذر یزد در بازدید از تعدادی نانوایی سطح شهرستان، از نزدیک، کیفیت نان و نحوه ارائه خدمات به شهروندان را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدحسین غلامزاده فرماندار شهرستان اشکذر در بازدید و گشت میدانی از تعدادی نانوایی سطح شهرستان، از نزدیک روند پخت نان در ساعات اولیه صبح، کیفیت نان و نحوه ارائه خدمات به شهروندان را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

در این بازدید، وضعیت فعالیت نانوایی‌ها، کیفیت پخت، رعایت ضوابط بهداشتی و میزان رضایتمندی شهروندان از عرضه نان مورد رصد قرار گرفت و بر ضرورت ارتقای کیفیت نان، رعایت زمان‌بندی پخت و تأمین نان مطلوب و باکیفیت برای مردم تأکید شد.

فرماندار شهرستان اشکذر همچنین با تأکید بر تداوم نظارت‌های میدانی، خواستار توجه جدی متصدیان نانوایی‌ها به حقوق شهروندان و رفع مشکلات احتمالی در روند تولید و عرضه نان شد.