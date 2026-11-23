به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر گفت : مجرمان فضای مجازی با انتشار آگهی‌های جعلی استخدام و وعده جذب نیرو بدون طی مراحل معمول، درصدد فریب متقاضیان کار و کلاهبرداری از آنان هستند.

وی افزود: درخواست وجه با عنوان هزینه ثبت‌نام، دریافت اطلاعات بانکی یا نصب برنامه از طریق لینک‌های درج‌شده در آگهی‌ها، از نشانه‌های احتمالی کلاهبرداری است.

رئیس پلیس فتا گیلان گفت: شهروندان پیش از هرگونه اقدام، اعتبار آگهی و هویت کارفرما را از طریق وب‌سایت رسمی شرکت یا سازمان مربوطه بررسی کرده و از پرداخت وجه، ارائه اطلاعات بانکی و نصب برنامه‌های ناشناس خودداری کنند.