مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از مقاومت دستگاه‌های ذی‌نفع در ارائه الگوی مصرف سوخت به سامانه سدف خبر داد و گفت: این دستگاه‌ها با وجود دریافت مهلت سه‌هفته‌ای، از ارائه الگوی مصرف خودداری کردند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق عظیمی‌فر در نشست با فعالان صنعتی در اتاق ایران افزود: دستگاه‌های متولی و استفاده کننده از سامانه سدف (سامانه درخواست فراورده‌های نفتی برای بخش‌های صنایع و کشاورزی) مکلف بودند که الگو‌های مصرف ارائه دهند، اما از آنجایی که با ارائه الگو، مشخص می‌شود که باید سوخت کمتری دریافت کنند، نسبت به ارائه الگو مقاومت می‌کنند.

او با اشاره به تأثیر اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی گفت: با اجرای این اصلاحات، میزان مصرف سوخت ماشین‌آلات کشاورزی از ۱۴ لیتر به ۱۰.۵ لیتر در ساعت کاهش یافت.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به ثبات قیمت گازوئیل در حدود ۱۰ سال گذشته افزود: قاچاق سوخت در این بخش قابل توجه است.

عظیمی‌فر همچنین با اشاره به افزایش مصرف گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) در ماه‌های اخیر گفت: هم‌زمان با افزایش قیمت بنزین، مصرف سی‌ان‌جی حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است.