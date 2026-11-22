معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با تأکید بر ضرورت تعمیق دیپلماسی علمی میان دو کشور، از واگذاری ۱۰۰ سهمیه بورسیه تحصیلی روسیه در اختیار وزارت علوم ایران جهت اعطا به دانشجویان مستعد و شایسته خبر داد.

گسترش تعاملات علمی، آموزشی و دانشگاهی میان تهران و مسکو

گسترش تعاملات علمی، آموزشی و دانشگاهی میان تهران و مسکو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در دیدار با همتای روسی خود، با تأکید بر ضرورت تعمیق دیپلماسی علمی میان دو کشور، از واگذاری ۱۰۰ سهمیه بورسیه تحصیلی روسیه در اختیار وزارت علوم ایران جهت اعطا به دانشجویان مستعد و شایسته خبر داد.

نشست مشترک رئیس سازمان امور دانشجویان جمهوری اسلامی ایران و کنستانتین ایلیچ ماگلیوسکی معاون وزیر علوم و آموزش عالی فدراسیون روسیه، دکتر داود روستایی رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در روسیه و نماینده سفارت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

بر اساس توافقات صورت‌گرفته بین دو کشور مقرر شد ۱۰۰ سهمیه بورسیه ویژه تحصیلی افزون بر بورس‌های پیشین، در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران قرار گیرد تا به دانشجویان واجد شرایط ایرانی اعطا شود.

طرفین پیرامون راه‌اندازی و اجرای دوره‌های مشترک آموزشی در حوزه‌های علوم نوین و فناوری‌های نوظهور نظیر «هوش مصنوعی» و «کوانتوم» در مقاطع مختلف و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک به توافق رسیدند.

در بررسی وضعیت دانشگاه‌های معتبر روسیه دانشگاه جامع رودن دارای دانشکده پزشکی، در فهرست دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران قرار گرفته است.

مقرر شد کمیته‌های تخصصی دو کشور، بازبینی دوره‌ای و به‌روزرسانی فهرست دانشگاه‌های مورد تأیید متقابل را در دستور کار قرار دهند.

طرف روسی با استقبال از تداوم همکاری‌ها، خواستار معرفی نهایی اعضای کمیته مشترک علمی و دانشگاهی از سوی طرف ایرانی شد و از گام‌های مثبت برداشته‌شده در پیگیری درخواست‌های پیشین مربوط به دانشگاه‌های روسیه قدردانی کرد.

موضوع تمدید مهلت ورود و ثبت اطلاعات دانشگاه‌های روسیه در سامانه‌های استنادی از جمله ISI مطرح شد تا زمینه مشارکت گسترده‌تر جامعه دانشگاهی روسیه در رتبه‌بندی‌ها و نمایه‌های مشترک فراهم آید.

این دیدار در چارچوب برنامه‌های راهبردی سازمان امور دانشجویان برای تسهیل مبادلات علمی، ساماندهی فرصت‌های تحصیلی بین‌المللی و تعمیق روابط آکادمیک میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه انجام پذیرفت.