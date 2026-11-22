به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ منصور شیشه‌فروش در نشست کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان گفت: افزایش خروجی سد زاینده‌رود بر اساس برنامه ابلاغی وزارت نیرو و مصوبات کارگروه، به طور موقت و طبق زمان‌بندی مصوب اجرا خواهد شد.

وی افزود: میزان آب تحویلی و زمان‌بندی توزیع آن در شبکه‌های آبیاری با هماهنگی کشاورزان و از سوی شرکت آب منطقه‌ای و شرکت میراب زاینده‌رود تعیین می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان همچنین از شهروندان خواست با آغاز جریان آب، از استقرار در بستر رودخانه و مسیر کانال‌های آبیاری خودداری کنند.

شیشه‌فروش با اشاره به ضرورت نظارت بر توزیع آب، بر جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، رفع موانع مسیر رودخانه و اطلاع‌رسانی برای پیشگیری از حوادث احتمالی تأکید کرد.

وی حجم کنونی مخزن سد زاینده‌رود را ۱۹۳ میلیون مترمکعب و میانگین ورودی آب به سد را ۱۷ مترمکعب بر ثانیه اعلام کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود بارش‌ها از دهه دوم آذرماه در مناطق غربی و جنوبی استان افزایش یابد.

سد زاینده‌رود از منابع اصلی تأمین آب کشاورزی، شرب و نیاز‌های زیست‌محیطی حوضه زاینده‌رود است، به دلیل محدودیت منابع آبی، توزیع آب در این حوضه بر اساس برنامه‌های مصوب و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و صنوف کشاورزی اجرا می‌شود.

سد زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب به عنوان یکی از اصلی‌ترین سد‌های مرکز کشور و تأمین کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است.

این سد قوسی شکل که سال ۱۳۴۹ به بهره‌برداری رسید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.