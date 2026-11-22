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خبرهایی کوتاه ومتنوع در بسته اخبار کوتاه اول آذر ۱۴۰۵ جای گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، چند خبر کوتاه و متنوع از چند شهرستان در بسته اخبار کوتاه گنجانده شده است.
مشاهده یک گونه پرنده کمیاب در جهان در پناهگاه حیات وحش سلکه صومعه سرا
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست گیلان از مشاهده شدن ۳ پرنده از گونه نادر و به شدت در معرض خطر انقراض خروس کولی ابروسفید برای نخستین بار در پناهگاه حیات وحش سلکه صومعه سرا در محدوده تالاب بینالمللی انزلی خبر داد.
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تجلیل از خیران مدرسهساز در ماسال
در مراسمی از ۲۰ خیرمدرسهساز ماسال که سهم ارزشمندی در عرصه مدرسه سازی و توسعه فضاهای آموزشی دارند، قدردانی شد.
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بهره گیری از ظرفیتهای فرهنگی برای ارتقاء فرهنگ عمومی
امام جمعه صومعه سرا در نشست شورای فرهنگ عمومی این شهرستان بر بهره گیری از ظرفیت تشکلها، کانونهای فرهنگی و کمیتههای تخصصی برای ارتقاء فرهنگ عمومی و غنای فرهنگ اسلامی برابر جنگ ترکیبی دشمنان تاکید کرد.
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اجرای ۹۰ ویژه برنامه به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در بخشهای سنگر و کوچصفهان
فرمانده سپاه ناحیه سلمان رشت در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: افتتاح طرحهای محرومیتزدایی و عمرانی، برپایی میز خدمت، ویزیت رایگان، محفل انس با قرآن کریم و یادواره شهدای والامقام از مهمترین این برنامه هاست.