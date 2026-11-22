با ثبت پنج اثر طبیعی جدید در فهرست آثار ملی کشور، شمار آثار طبیعی ثبت‌شده استان کردستان به ۳۷ اثر رسید؛ آثاری که قدمت برخی از آنها به ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال می‌رسد.

۵ اثر طبیعی کردستان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

۵ اثر طبیعی کردستان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان از ثبت پنج اثر طبیعی کردستان در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

بهنیا اظهار کرد: این آثار شامل درخت افرای قفقازی در شهرستان بانه، مجموعه درختان ون در رویشگاه روستای سالیان سنندج، یک اصله درخت توت در روستای درتفی، یک اصله درخت زبان‌گنجشک در روستای شیخ‌عطار شهرستان مریوان و یک اصله درخت چنار در روستای هواره‌میژه شهرستان سروآباد است.

وی با اشاره به قدمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ ساله برخی از این درختان افزود: ثبت این آثار در فهرست ملی، گامی در راستای صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان و حفاظت از این میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده است.

معاون میراث فرهنگی کردستان با بیان اینکه پیش از این ۳۲ اثر طبیعی از استان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده بود، گفت: با ثبت پنج اثر جدید، تعداد آثار طبیعی ثبت ملی‌شده کردستان به ۳۷ اثر افزایش یافته است.

بهنیا همچنین درخت چنار روستای دربیان شهرستان بانه با قدمتی بیش از هزار سال را از جمله شاخص‌ترین آثار طبیعی استان برشمرد و افزود: کوه آبیدر و مجموعه توس‌نوذر در شهر سنندج نیز از دیگر آثار شاخص طبیعی کردستان به شمار می‌روند.