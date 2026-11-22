



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مهدی دهقان معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس گفت: توسعه زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی، ساماندهی امور و اجرای برنامه‌های توانمندسازی، سه محور اصلی حمایت از اتباع و مهاجرین خارجی در این استان است.

معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس گفت: توسعه زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی، ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی و اجرای برنامه‌های توانمندسازی، از مهم‌ترین محور‌های فعالیت‌های این اداره کل بوده است.

دهقان اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی، تقویت زیرساخت‌های عمرانی، تأسیساتی و خدماتی اداره کل و مجموعه‌های تابعه بوده است.

او افزود: در این دوره، ضمن پیگیری مستمر نیاز‌های عمرانی و تأسیساتی، نیازسنجی دقیق‌تری از امکانات مورد نیاز مجموعه و کارکنان انجام شد و برای رفع آنها از ظرفیت‌های موجود استفاده شد.

معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های مهمی که مورد توجه قرار گرفت، همکاری با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بود.

به گفته دهقان، به‌عنوان رابط اداره کل با کمیساریا، پیگیری پروژه‌های مشترک در دستور کار قرار گرفت و در زمینه جذب و اجرای برخی پروژه‌های چندجانبه، دستاورد‌های قابل توجهی در استان حاصل شد.

او تصریح کرد: از جمله این دستاورد‌ها می‌توان به احداث و تجهیز مدارس و همچنین تأمین تجهیزات مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد.

معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس، توانمندسازی و حمایت اجتماعی را از دیگر محور‌های این اقدامات دانست و گفت: در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ویژه اتباع افغانستان، پیگیری‌هایی برای برگزاری دوره‌های مهارتی انجام شد تا زمینه افزایش مهارت و توانمندی افراد فراهم شود.

دهقان افزود: همچنین، خانواده‌های کم‌برخوردار و افراد نیازمند در جامعه اتباع خارجی شناسایی و برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های حمایتی به کمیساریا معرفی شدند.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در اردوگاه مراقبتی شیراز اظهار کرد: در این اردوگاه، مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی، خدماتی و امنیتی به اجرا درآمد.

معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس افزود: از جمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به احداث ساختمان شماره دو محل نگهداری اتباع غیرمجاز در سه طبقه، بازسازی و نوسازی سالن شماره یک و ارتقای زیرساخت‌های امنیتی اردوگاه اشاره کرد.

دهقان ادامه داد: راه‌اندازی ایکس‌ری، نصب دوربین‌های نظارتی، توسعه روشنایی و افزایش ارتفاع دیوار‌های پیرامونی نیز در این اردوگاه انجام شد.

او گفت: همزمان، زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی اردوگاه نیز مورد توجه قرار گرفت و اقداماتی از جمله نصب سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، راه‌اندازی و تجهیز آشپزخانه و ساماندهی انبار‌های نگهداری کالا و مواد غذایی انجام شد.

به گفته معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس، این اقدامات با هدف ارتقای شرایط عمومی مجموعه، افزایش نظم و امنیت و بهبود فرآیند‌های خدماتی صورت گرفت.