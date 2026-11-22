مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی گفت: ضوابط عرصه و حریم ۲۱ اثر تاریخی استان در قالب ۱۶ پرونده، در نشست شورای ملی حرایم کشور به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمد دیناری تصویب ضوابط حفاظتی این ۲۱ اثر تاریخی، گامی مؤثر در پاسداشت هویت تاریخی خراسان شمالی و انتقال مسئولانه این سرمایه‌های ارزشمند به نسل‌های آینده دانست و اظهار کرد: از جمله مهم‌ترین آثار تاریخی مشمول این مصوبه می‌توان به حمام تاریخی فاروج، کارخانه پنبه جاجرم، سردابه حصار حسینی، آب‌انبار آقافریدون، مجموعه تاریخی راونیز، رباط دشت، خانه شاه نشین فخر نبی و بنی هاشم خراشا، تپه کلاته مستوفی، آسیاب آبی جاجرم، نظرگاه گرمه، قلعه کهنه اردئین و یخجال جشمه گاه اشاره کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی ادامه داد: تعیین و تصویب عرصه و حریم آثار تاریخی، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های قانونی و تخصصی در نظام حفاظت میراث فرهنگی به شمار می‌رود. این ضوابط با هدف صیانت از اصالت، یکپارچگی کالبدی، ساختار معماری، ارزش‌های تاریخی و منظر فرهنگی آثار تدوین می‌شوند و چارچوب مشخصی برای هرگونه مداخله، ساخت‌وساز، تغییر کاربری و اجرای طرح‌های عمرانی در محدوده‌های مرتبط با این آثار تعیین می‌کنند.

دیناری خاطرنشان کرد: با تصویب این پرونده‌ها، ضمن تقویت پشتوانه حقوقی حفاظت از آثار تاریخی استان، امکان اعمال نظارت دقیق‌تر بر تحولات کالبدی و فعالیت‌های عمرانی در محدوده عرصه و حریم این آثار فراهم خواهد شد.

او گفت: این دستاورد حاصل پیگیری‌های کارشناسی و تخصصی در حوزه میراث فرهنگی و نشان‌دهنده اهمیت رویکرد پیشگیرانه در حفاظت از سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی استان است؛ رویکردی که حفاظت را از اقدامات صرفاً مرمتی فراتر برده و مدیریت عرصه، حریم و بستر تاریخی آثار را به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از فرآیند صیانت مورد توجه قرار می‌دهد.