مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری بسیج کشور، همزمان با هفته مبارک بسیج، پویش سراسری همخوانی سرود «رزم‌آهنگ» را با هدف ایجاد فضایی حماسی و انقلابی در میادین شهرهای سراسر کشور برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،دکتر عمار عطاپور، مدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری بسیج کشور، در این رابطه اظهار داشت: این پویش با هدف جریان‌سازی و حضور مردمی در میادین، بر پایه سرودهای بازتولیدشده با مضامین روز طراحی شده است.

وی افزود: در این پویش، سرودهای «الله‌اکبر» ویژه دختران و سرود «ای بسیج» ویژه پسران، با استفاده از ملودی‌های آشنای دوران پس از انقلاب اما با اشعاری جدید و به‌روز، بازتولید شده‌اند که هدف از اجرای آن‌ها، ایجاد هیجان و فضای حماسی در میان توده‌های مردم است.

عطاپور همچنین خاطرنشان کرد که مربیان و گروه‌های سرودی می‌توانند برای دسترسی به این آثار به کانال خانه سرود در پیام‌رسان ایتا به نشانی (https://eitaa.com/khanesoroud_markaz) مراجعه کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار ویدیویی خود را حداکثر تا ۱۰ آذرماه به آدرس روابط عمومی مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری بسیج در ایتا (Markaz_media) ارسال نمایند. در پایان این پویش، از پنج همخوانی و اجرای برتر در بخش‌های دخترانه و پسرانه به‌طور جداگانه تقدیر خواهد شد.