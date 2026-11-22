

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام گشت زنی در محور کمربندی یزد دو دستگاه تریلی تانکردار را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بررسی‌های به عمل آمده، مشخص شد تریلی‌ها حامل ۵۱ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم گاز مایع بوده که بدون مجوز از تهران بارگیری و به صورت قاچاق به مقصد جنوب شرق کشور در حال حمل است.

فرمانده انتظامی استان یزد افزود: در این خصوص دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مقامات قانونی معرفی شدند.