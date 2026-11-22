به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، سردار علی‌اصغر جمالی، جانشین فرمانده انتظامی استان، در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران پلیس آگاه شهرستان البرز طی اقدامات هوشمندانه و پلیسی، از فعالیت تعدادی ماینر غیرمجاز در چهار واحد مسکونی در این شهرستان مطلع شدند.

وی در ادامه افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مقامات قضایی و با همراهی کارشناسان اداره برق، به محل مذکور مراجعه کردند، اظهار داشت: در جریان بازرسی‌های صورت گرفته، ۱۴ دستگاه ماینر که به منظور استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال در حال فعالیت بودند، از محل کشف و ضبط شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان در ادامه تأکید کرد: ارزش تقریبی دستگاه‌های کشف شده بالغ بر ۹ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار جمالی خاطرنشان کرد: در پی این عملیات، ۴ متهم بازداشت و پس از تکمیل پرونده، جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.