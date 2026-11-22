مردم ولایت مدار شهرستان در دویست و شصت و ششمین رزمگاه شبانه ، با اعلام حمایت از مقام معظم رهبری و نیرو‌های مسلح، بر تداوم وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم ولایت مدار شهرستان در دویست و شصت و ششمین رزمگاه شبانه ، با اعلام حمایت از مقام معظم رهبری و نیرو‌های مسلح، بر تداوم وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان با سردادن شعار‌های حماسی، انزجار خود را از آمریکا و رژیم صهیونیستی ابراز کردند و بر حفظ انسجام ملی و تداوم مسیر مقاومت تأکید داشتند.

حاضران همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و شهید گمنام با آرمان‌های شهیدان پیمانی دوباره بستند