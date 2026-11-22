تجمع حماسی در هرمزگان به شب دویست و شصت و ششم رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ این بار نیز مردم در بندرعباس در بوستان غدیر این شهر و دیگر میدان‌ها و خیابان‌ها و بوستان‌ها در دوازده شهرستان دیگر هرمزگان خروش همدلی سر دادند.

هرمزگانی‌ها در ساحل خلیج فارس، دگر بار با اعلام پشتیبانی از رزمندگان در میدان، خونخواه رهبر شهید، دانش آموز و معلمان شهید دبستان شجره طیبه میناب و دیگر شهدای جنگ تحمیلی سوم شدند.

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تجمع کنندگان با حمایت از طرح‌های ملی برای شکستن محاصره اقتصادی علیه کشورمان بر ایستادگی تا پیروزی نهایی علیه دشمنان و به ویژه آمریکای تروریست تاکید کردند.