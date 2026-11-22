مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو، از الزام شرکت‌های واردکننده دارو به ثبت و تأیید قیمت ارزی سفارش‌های وارداتی در سامانه قیمت‌گذاری دارو خبر داد و گفت: شرکت‌ها سه روز کاری برای انجام این فرآیند فرصت دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر عبداللهی‌اصل اظهار کرد: همه شرکت‌های واردکننده دارو، صرف‌نظر از مرحله واردات، موظف‌اند حداکثر ظرف سه روز کاری، قیمت CPT یا قیمت FCA به‌علاوه هزینه حمل سفارش‌های خود را در سامانه medprice.ir ثبت و تأیید کنند.

وی افزود: درج قیمت دارو در کشور‌های مرجع نیز در سامانه الزامی است و از این پس، فعالیت‌های شرکت‌ها بر اساس قیمت ثبت‌شده و تأییدشده در این سامانه انجام خواهد شد.

مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو درباره سفارش‌هایی که پیش‌تر ثبت سفارش شده‌اند، گفت: قیمت مصوب قبلی آنها در فرآیند بازرگانی معتبر است، اما محاسبه قیمت ریالی بر اساس قیمت ارزی درج‌شده در سامانه انجام می‌شود. در ثبت سفارش‌های بعدی نیز قیمت مصوب ملاک خواهد بود.

عبداللهی گفت: این اقدام با هدف بازنگری قیمت‌های ارزی دارو‌های وارداتی و ایجاد مبنای واحد برای محاسبات ریالی و فرآیند‌های بازرگانی انجام می‌شود