تیم تنیس روی میز پسران کمتر از ۱۹ سال ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان مقابل چین نتیجه را واگذار کرد و از رسیدن به جمع چهار تیم برتر و کسب مدال بازماند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی این دیدار، محمدحسن حبیبی به مصاف ون روی‌بو نفر ۱۳ رتبه بندی بزرگسالان دنیا رفت؛ و نماینده چین دو گیم نخست را ۱۱ بر ۸ و ۱۱ بر ۲ برد و در گیم سوم نیز پس از تساوی ۱۳ بر ۱۳، دو امتیاز پیاپی گرفت تا با پیروزی ۱۵ بر ۱۳، نخستین برد تیمش را ثبت کند.

در بازی دوم، بنیامین فرجی ابتدا دو بار از لی هه‌چن پیش افتاد، ملی‌پوش کشورمان گیم نخست را ۱۱ بر ۹ برد و پس از واگذاری گیم دوم با حساب ۱۲ بر ۱۰، در گیم سوم ۱۱ بر ۵ پیروز شد. لی هه‌چن در دو گیم پایانی با امتیاز‌های ۱۱ بر ۶ و ۱۱ بر ۴ به برتری رسید و این دیدار را ۳ بر ۲ به سود چین تمام کرد.

در سومین بازی، ژو گوان‌هونگ در سه گیم پیاپی با امتیاز‌های ۱۱ بر ۹، ۱۱ بر ۳ و ۱۱ بر ۶ عرشیا لرستانی را شکست داد و صعود چین به نیمه‌نهایی را قطعی کرد.

شاگردان مکیف روز گذشته در مرحله یک‌هشتم نهایی با پیروزی ۳ بر صفر مقابل ایتالیا، سید هفتم مسابقات، به جمع هشت تیم برتر جهان راه یافته بودند.

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