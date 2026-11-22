با انجام بازرسی‌های تخصصی و صدور گواهی‌های بهداشت نباتی، بیش از ۲۷ هزار تن انواع محصولات کشاورزی از مرز ماهیرود به کشور افغانستان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد رشد یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تشریح عملکرد واحد‌های قرنطینه نباتی استان در ۷ ماه گذشته، بر نقش راهبردی این واحد‌ها در صیانت از امنیت غذایی و سلامت بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: با انجام بازرسی‌های تخصصی و صدور گواهی‌های بهداشت نباتی، بیش از ۲۷ هزار تن انواع محصولات کشاورزی شامل مرکبات، سبزی، صیفی‌جات و خرما از مرز ماهیرود به کشور افغانستان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد افزایش داشته است.

مژگان سعیدی افزود: در بخش واردات نیز پس از تأیید سلامت محموله‌ها در آزمایشگاه‌های قرنطینه‌ای، مجوز ترخیص بیش از ۲۰ هزار تن کالای اساسی و نهاده شامل برنج، کنجد، حبوبات، گردو و تخمه آفتابگردان و کدو صادر شد که این بخش حکایت از افزایش ۸۸۳ درصدی دارد.

او گفت: هدف اصلی از این نظارت‌های سخت‌گیرانه، جلوگیری از ورود و انتشار آفات و بیماری‌های گیاهی، انطباق محصولات با استاندارد‌های بهداشتی و در نهایت تضمین سلامت تولیدات داخلی و امنیت غذایی کشور است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: فعالیت‌های قرنطینه‌ای در مرز ماهیرود، علاوه بر حفاظت از منابع تولید، بستر مناسبی را برای تسهیل مبادلات تجاری و تأمین مطمئن کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور فراهم کرده است.