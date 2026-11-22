به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ به مناسبت هفتمین روز ارتحال حضرت آیت‌الله اوحید خراسانی و هم‌زمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، مجلس بزرگداشتی به میزبانی حضرت آیت‌الله مظاهری از مراجع تقلید و رییس حوزه علمیه اصفهان، دوشنبه دوم آذرماه برگزار می‌شود.

این مجلس از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ صبح در مدرسه علمیه صدر بازار اصفهان برپا خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان از علما، روحانیون، طلاب و عموم مؤمنان برای حضور در این مجلس دعوت کرده است.

حضرت آیت‌الله حسین وحید خراسانی اول فروردین ۱۳۰۰ در نیشابور متولد شد و تحصیلات حوزوی را در مشهد آغاز کرد.

وی سپس برای ادامه تحصیل به نجف رفت و از محضر استادانی همچون آیات عظام ابوالقاسم خویی، محسن حکیم و عبدالهادی شیرازی بهره برد.

این مرجع تقلید در سال ۱۳۴۹ به ایران بازگشت و در قم به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و شاگردان بسیاری تربیت کرد.

آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی ۲۶ آبان دار فانی را وداع گفت و پیکرش روز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ در مشهد مقدس در جوار مرقد مطهر حضرت امام رضا (ع) به خاک سپرده شد.