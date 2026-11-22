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مجلس بزرگداشت حضرت آیتالله وحید خراسانی فردا صبح در مدرسه علمیه صدر بازار اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ به مناسبت هفتمین روز ارتحال حضرت آیتالله اوحید خراسانی و همزمان با سالروز وفات حضرتامالبنین (س)، مجلس بزرگداشتی به میزبانی حضرت آیتالله مظاهری از مراجع تقلید و رییس حوزه علمیه اصفهان، دوشنبه دوم آذرماه برگزار میشود.
این مجلس از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ صبح در مدرسه علمیه صدر بازار اصفهان برپا خواهد شد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان از علما، روحانیون، طلاب و عموم مؤمنان برای حضور در این مجلس دعوت کرده است.
حضرت آیتالله حسین وحید خراسانی اول فروردین ۱۳۰۰ در نیشابور متولد شد و تحصیلات حوزوی را در مشهد آغاز کرد.
وی سپس برای ادامه تحصیل به نجف رفت و از محضر استادانی همچون آیات عظام ابوالقاسم خویی، محسن حکیم و عبدالهادی شیرازی بهره برد.
این مرجع تقلید در سال ۱۳۴۹ به ایران بازگشت و در قم به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و شاگردان بسیاری تربیت کرد.
آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی ۲۶ آبان دار فانی را وداع گفت و پیکرش روز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ در مشهد مقدس در جوار مرقد مطهر حضرت امام رضا (ع) به خاک سپرده شد.