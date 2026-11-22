معاون رئیس‌جمهور: حرکت از استاندارد‌های اجباری به سمت تدوین مقررات فنی در دستور کار قرار گرفته و کلیات این برنامه در شورای عالی استاندارد به تصویب رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از کاهش تعداد نمونه‌برداری از واحد‌های تولیدی خوش‌سابقه از چهار نوبت به دو نوبت خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و در صورت حفظ کیفیت محصولات اجرا می‌شود.

فرزانه انصاری با تأکید بر اینکه سلامت و ایمنی مردم خط قرمز سازمان ملی استاندارد است، گفت: حتی در شرایط بحران نیز نظارت بر کیفیت کالا‌ها و خدمات نباید کاهش یابد و سازمان تحت هیچ شرایطی از این مسئولیت عقب‌نشینی نمی‌کند.

وی افزود: تولید انبوه به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت اقتصادی نیست و اگر کیفیت محصولات پایدار نباشد، واحد‌های تولیدی به‌سرعت بازار و قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند.