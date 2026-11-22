با اتمام مهلت ثبت نام، تعداد ۲۵۷۸ شرکت کننده در بخش‌های موسیقی دستگاهی، موسیقی کلاسیک، موسیقی نواحی، آهنگسازی و حفظ ردیف به مرحله اول راه پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی، بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی دبیرخانه جشنواره، از مجموع شرکت‌کنندگان تأییدشده، هزار و ۱۰۵ نفر در بخش موسیقی دستگاهی، ۶۴۹ نفر در بخش موسیقی کلاسیک، ۷۳۲ نفر در بخش موسیقی نواحی، ۷۹ نفر در بخش آهنگسازی و ۱۳ نفر در بخش حفظ ردیف حضور دارند.

در بخش موسیقی دستگاهی، با ۱۱۰۵ نفر شرکت کننده در ۱۲ ساز و حوزه آواز برگزار می‌شود. تار، سه‌تار، تنبک، دف، نی، عود، قانون، کمانچه، سنتور، ویلن و پیانوی ایرانی از سازهای اعلام‌شده این بخش هستند.بخش موسیقی کلاسیک نیز با حضور ۶۴۹ شرکت‌کننده در ۱۵ ساز برگزار می‌شود. پیانو کلاسیک، ویلن، ویولنسل، ترومپت، ساکسیفون، توبا، هورن، فلوت، ریکوردر، گیتار، ابوا، کلارینت، ویولا، ترومبون و کنترباس سازهای این بخش را تشکیل می‌دهند.

در بخش موسیقی نواحی، ۷۳۲ نفر از ۱۸ منطقه موسیقایی کشور حضور دارند. بر اساس آمار اعلام‌شده، در منطقه آذربایجان هشت ساز، شرق و جنوب خراسان چهار ساز، شمال خراسان شش ساز، گلستان سه ساز، کردستان ۹ ساز، لرستان پنج ساز، کرمانشاه دو ساز، مازندران هفت ساز، سیستان و بلوچستان هفت ساز، بوشهر پنج ساز، هرمزگان شش ساز، خوزستان چهار ساز، بختیاری پنج ساز، کرمان چهار ساز، ایلام چهار ساز، قشقایی شش ساز و گیلان شش ساز در نظر گرفته شده است.

همچنین در این دوره، ۷۹ نفر در بخش آهنگسازی و ۱۳ نفر در بخش حفظ ردیف شرکت می‌کنند که این دو بخش نیز در کنار شاخه‌های اجرایی، از بخش‌های نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان هستند.

با اتمام داوری مرحله اول توسط هیئت داوران راه یافتگان به مرحله نهایی و اجرای صحنه ای معرفی خواهند شد.

نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان با مشارکت گسترده استادان برجسته موسیقی کشور توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.