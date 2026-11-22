رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در جریان بازدید استاندار و معاونین ایشان از کارخانه خوراک دام در شهرستان هامون، از رسیدن ظرفیت صنعت خوراک دام و طیور استان به ۴۸۳ هزار تن خبر داد.

تثبیت ۴۸۳ هزار تن ظرفیت خوراک دام و طیور در سیستان و بلوچستان

تثبیت ۴۸۳ هزار تن ظرفیت خوراک دام و طیور در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا دهمرده گفت: هم‌اکنون ۱۱ کارخانه خوراک دام و طیور با ظرفیت کل ۲۶۰ هزار تن در استان فعال است که از این میزان ۶۷ هزار تن به ظرفیت تولید خط طیور و ۱۹۳ هزار تن به ظرفیت خوراک دام اختصاص دارد.

وی با اشاره به روند رو به رشد سرمایه‌گذاری در این بخش افزود: در کنار واحدهای فعال، ۸ کارخانه دیگر با مجموع ظرفیت ۲۲۳ هزار تن (شامل ۱۷۸ هزار تن ظرفیت خوراک طیور و ۴۵ هزار تن ظرفیت خوراک دام) در نقاط مختلف استان در حال ساخت است که با بهره‌برداری از آن‌ها، صنعت خوراک استان شاهد جهشی چشمگیر خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با ترسیم تصویر تجمیعی ظرفیت‌های استان تصریح کرد: با احتساب واحدهای آماده و طرح‌های در حال ساخت، جمع خط تولید طیور استان به ۲۴۵ هزار تن و جمع خط تولید دام به ۲۳۸ هزار تن می‌رسد که بستر مناسبی برای توسعه پایدار دامپروری و مرغداری فراهم کرده است.

دهمرده درباره تامین نیازهای نهاده‌ای بخش طیور نیز خاطرنشان کرد: نیاز سالانه خوراک طیور استان ۱۲ هزار تن (شامل ۷۸۰۰ تن ذرت و ۳۸۴۰ تن سویا) است؛ همچنین در بخش دامی نیز نیاز خوراک کنسانتره دامی استان بر اساس جمعیت دامی موجود یک میلیون تن برآورد شده که برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای تامین پایدار آن در جریان است.