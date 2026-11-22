تجمعات شبانه مردم کرمان در میادین این شهر همچنان ادامه دارد و شهروندان با حضور در اجتماعات مردمی، بر همبستگی، اتحاد و حمایت از آرمان‌های مورد تأکید خود تأکید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،میادین شهر کرمان در دویست و شصت وششمین شب میزبان حضور اقشار مختلف مردم بود این اجتماعات که در چارچوب برنامه‌های شبانه برگزار می‌شود، فرصتی برای گردهمایی شهروندان و ابراز دیدگاه‌ها و مواضع آنان فراهم کرده است.

میدان کوثر کرمان نیز از جمله محل‌های برگزاری این اجتماعات بوده و مردم در دویست‌ و شصت و ششمین شب از این برنامه‌ها، بار دیگر بر حمایت خود از مردم مظلوم غزه و جبهه مقاومت تأکید کردند.

حضور خانواده‌ها و گروه‌های مختلف مردمی در این برنامه‌ها، جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی و همبستگی شهروندان کرمانی را به نمایش گذاشته است.

این اجتماعات در حالی ادامه دارد که میادین شهر کرمان به محلی برای گردهمایی شبانه شهروندان و بیان دیدگاه‌های آنان تبدیل شده است.