به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ایجاد مجموعه لجستیکی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای توسعه ایستگاه بین‌المللی راه‌آهن سلماس در دستور کار مدیران استانی قرار گرفت.

دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ریلی سلماس، تقویت ظرفیت‌های ترانزیتی و استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای رونق مبادلات تجاری تأکید کرد.

محمد فتحی، فرماندار سلماس، با اشاره به جابه‌جایی حدود ۴ هزار تن کالای صادراتی و وارداتی طی چهار ماه گذشته، راه‌آهن، مرز و منطقه ویژه اقتصادی را سه ظرفیت مهم توسعه شهرستان دانست.

فتحی از آمادگی ایستگاه راه‌آهن سلماس برای پذیرش مسافر در مسیر سلماس–وان ترکیه خبر داد و بر ضرورت افزایش فعالیت‌های ریلی در بخش کالا و مسافر تأکید کرد.



این موضوعات در جریان بررسی ظرفیت‌ها و نیاز‌های زیرساختی ایستگاه بین‌المللی راه‌آهن سلماس با حضور معاون اقتصادی استاندار، ناظر گمرکات و مدیرکل راه‌آهن آذربایجان‌غربی مطرح شد.

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