هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر با حضور در شهرستان پارسیان استان هرمزگان، در قالب برنامه‌ای مشترک، بیش از ۳۰۰ کودک و دانش‌آموز را با فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی همراه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مربیان مراکز فرهنگی‌هنری عسلویه و نخل‌تقی به دعوت کانون استان هرمزگان و با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، آشنایی کودکان با فعالیت‌های کانون و گسترش تعاملات فرهنگی میان دو استان در سه برنامه جداگانه در مدارس و مناطق مختلف شهرستان پارسیان حضور یافتند.

در نخستین برنامه، مربیان کانون در دبستان «شهید جهان‌آرا» روستای برکه‌دکا با ۱۷۰ دانش‌آموز دیدار کردند. معرفی کانون و فعالیت‌های آن، معرفی کتاب‌های علمی، قصه‌گویی، نمایش خلاق و بازی‌های گروهی از جمله بخش‌های این برنامه بود.

در ادامه و در نوبت عصر، حدود ۸۰ کودک دختر در مکتب‌خانه شهر کوشکنار با برنامه‌هایی همچون قصه‌گویی، معرفی کتاب‌های علمی، نمایش خلاق و بازی‌های جمعی همراه شدند.

همچنین روز پنجشنبه، مربیان کانون با حضور در روستای اکبری از توابع شهرستان پارسیان، برای ۵۰ کودک برنامه‌های فرهنگی و هنری اجرا کردند. نمایش، قصه‌گویی، ساخت کاردستی و بازی از جمله فعالیت‌های این بخش بود که با مشارکت کودکان برگزار شد.