در هفتمین نشست شورای آموزش و پرورش هرمزگان، از ۱۶ دانش‌آموز دارای رتبه‌های برتر آزمون سراسری ۱۴۰۵ قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ استاندار هرمزگان گفت: درخشش دانش‌آموزان هرمزگانی در آزمون سراسری، نویدبخش آینده‌ای روشن برای استان است.

محمد آشوری افزود: این دانش‌آموزان با راهیابی به دانشگاه‌های برتر کشور، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه استان هستند.

وی گفت: رویکرد دستگاه‌های اجرایی و شورای آموزش و پرورش، فراهم‌کردن زمینه ارتقای هم‌زمان کمیت و کیفیت شاخص‌های آموزشی است.

استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به ظرفیت استان در جذب مشارکت‌های مردمی گفت: همراهی بخش خصوصی، خیران و دستگاه‌های اجرایی زمینه مناسبی برای ایجاد تحولات اساسی و ساختاری در حوزه آموزش فراهم کرده و نخبگان علمی از نقش‌آفرینان اصلی این تحولات هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان نیزگفت: از ۲۵۶ دانش‌آموز دارای رتبه زیر سه هزار در بندرعباس و دیگر پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان به‌صورت جداگانه قدردانی می‌شود.

منوچهر ضیایی با اشاره به اجرای برنامه کیفیت‌بخشی آموزشی ویژه برای دانش‌آموزان پایه دوازدهم گفت: برگزاری کلاس‌های تقویتی و جبرانی، مشاوره تحصیلی و آموزش مجازی به عنوان محور‌های این برنامه، از آبان‌ماه آغاز شده و در هفته‌های آینده با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: اعتباری نیز برای تعمیر و تجهیز مراکز رفاهی و باشگاه‌های فرهنگیان در بندرعباس و میناب اختصاص یافته است.

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منوچهرضیایی افزود: اردوگاه دانش‌آموزی میناب نیز با تکمیل امکانات رفاهی و ورزشی، در دو ماه آینده برای برگزاری اردو‌های یک‌روزه آماده بهره‌برداری می‌شود.

وی گفت: مطالعات ساخت خوابگاه ۲۵۰ نفره در این اردوگاه صورت گرفته و بخشی از اعتبار مورد نیاز از سوی وزارت آموزش و پرورش پیش‌بینی شده است.

در این نشست همچنین مقرر شد نشست آینده شورای آموزش و پرورش استان به بررسی آسیب‌های اجتماعی اختصاص یابد.