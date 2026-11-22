نیروی انتظامی و دستگاه قضا با سرکرده‌های قاچاق سوخت در مرز دوغارون برخورد سریع، قاطع و بازدارنده انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در نشستی با موضوع بررسی تجارت در مرز دوغارون گفت: نیروی امنیتی ما در مرز‌ها آنقدر مقتدر است که این افراد را شناسایی و شدیدترین برخورد را با این لیدر‌ها در زمینه قاچاق سوخت انجام دهد.

غلامحسین مظفری افزود: در صورت لزوم حتی ورود این افراد و دست‌اندرکاران که به هر نحو در نظم اقتصادی این منطقه اخلال ایجاد می‌کنند، ممنوع شود.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل اختلاف قیمت سوخت در دو سوی مرز دوغارون؛ عده‌ای مفسد و دلال از شرایط کنونی نهایت سوءاستفاده را کرده‌اند که باید هرچه سریع‌تر بساط آنان جمع شود.