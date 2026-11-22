به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با اجرایی‌شدن طرح حذف کاغذ در دو رشته خودرو و درمان، بیمه مرکزی برای تضمین کیفیت و سرعت خدمات الکترونیک، اعزام تیم‌های نظارتی خود را برای رصد دقیق فرایند‌ها آغاز کرد.

محور‌های اصلی این اقدام شامل موارد زیر است:

تسهیل‌گری واقعی: هدف از حذف کاغذ، حذف پیچیدگی‌ها و افزایش سرعت پرداخت خسارت و صدور بیمه‌نامه است.

نظارت از روز اول: برخلاف روال‌های معمول، تیم‌های نظارتی از همان ابتدای اجرای طرح برای پایش کیفیت در محل حضور می‌یابند.

صدای ذینفعان: تیم‌های اعزامی از طریق گفت‌و‌گو با بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان، میزان رضایت و چالش‌های آنها را مستقیماً بررسی می‌کنند.

پایش مستمر: این بازدید‌ها بخشی از یک برنامه دوره‌ای و مستمر (نظارتی و رسانه‌ای) است تا کیفیت خدمات الکترونیک در سطح استاندارد حفظ شود.

بیمه مرکزی، در کنار حمایت از تحول دیجیتال، به عنوان ناظر اصلی، بر حفظ حقوق مصرفندگان و اجرای دقیق فرآیند‌های بدون کاغذ تأکید می‌ورزد.