به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، از اواخر وقت دوشنبه ۲ آذرماه شاهد وقوع مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در مناطق مرکزی، جنوب غربی، جنوبی، جنوب شرقی و همچنین محور‌های مواصلاتی این مناطق خواهیم بود.

این پدیده که تا ظهر روز پنجشنبه ۵ آذرماه در مناطق یادشده ماندگار است، موجب کاهش دید افقی، افزایش رطوبت، مه و اختلال در سفر‌های صبحگاهی و شامگاهی خواهد شد.

باتوجه به مخاطرات یادشده، توصیه می‌شود از تردد‌ها و سفر‌های غیرضروری و رانندگی در محور‌های مواصلاتی در صبحگاه و شامگاه خودداری و تهمیدات لازم برای جهت کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از کاهش دید افقی و افزایش رطوبت و مه در نظر گرفته شود.