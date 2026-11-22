به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام محمدمهدی صفورایی پاریزانی، دبیر علمی همایش بین‌المللی پدافند زبانی و گفتمان زبان فارسی در گستره جهانی، با اشاره به اهداف این رویداد گفت: هدف اصلی ما دفاع از معنا، روایت و چارچوب‌های گفتمانی زبان فارسی و معرفی این زبان به‌عنوان زبان حقیقت‌جویی به پژوهشگران جهانی است.

وی افزود: ظرفیت آموختن زبان فارسی در جامعه‌المصطفی بسیار گسترده است؛ به‌طوری که تاکنون ۶۴۰ هزار نفر از ۱۶۱ کشور جهان این زبان را فرا گرفته‌اند که می‌تواند زمینه گسترش مفاهیم فرهنگی و تمدنی ایران در جهان را فراهم کند.

صفورایی پاریزانی با یادآوری تأکیدات رهبری بر صیانت از زبان فارسی، این همایش را پاسداشتی از میراث حکیم ابوالقاسم فردوسی دانست.

وی در خصوص استقبال از این رویداد افزود: در مدت کوتاه فراخوان، ۹۵ چکیده و ۴۵ مقاله از جمله از کشور‌های چین، ترکیه و برخی کشور‌های عربی دریافت شده است. وی تأکید کرد که این همایش پذیرای پژوهشگران از سراسر جهان خواهد بود.

دبیر علمی همایش با اشاره به محور‌های علمی این رویداد، از جمله مبانی نظری پدافند زبانی، سیاست‌گذاری، نقش زبان فارسی در دیپلماسی و مقاومت، و همچنین نقش هوش مصنوعی در آینده‌پژوهی زبان فارسی یاد کرد.

وی خاطرنشان کرد که این همایش با همکاری جامعه‌المصطفی العالمیه، بنیاد سعدی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادها، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند برای ارسال آثار خود به درگاه PLLD.hamayeshmiu.ir مراجعه نمایند.