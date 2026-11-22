حضور مستمر مردم ایران در اجتماعات شبانه که اکنون به ۲۶۶ شب رسیده است، به نمادی از همبستگی اجتماعی و پایبندی به منافع ملی تبدیل شده است؛ حضوری که شرکت‌کنندگان آن را پیامی از ایستادگی در برابر فشار‌ها و تهدید‌های دشمن می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ۲۶۶ شب است که مردم ایران با حضور در اجتماعات شبانه، بر همبستگی، اتحاد و پایبندی خود به آرمان‌های ایران اسلامی تأکید می‌کنند.

این حضور مستمر در شرایط فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها، جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی و تأکید بر وحدت و انسجام ملی است.

شرکت‌کنندگان در این اجتماعات معتقدند فشار‌ها و تهدید‌های دشمن نمی‌تواند اراده آنان را برای دفاع از کشور و صیانت از منافع ملی تضعیف کند.

آنان همچنین هوشیاری و اقتدار نیرو‌های مسلح را در کنار حضور و همراهی مردم، از عوامل تقویت امنیت و بازدارندگی کشور می‌دانند و بر تداوم همبستگی ملی تأکید دارند.