به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مصطفی کریمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میناب گفت: این کتاب‌ها شامل «قلبی در کتاب، پسری در رویا» اثر محمد آراز ملاحی کلاهی، «اولین پل نویسندگی» اثر نوید محمودی، «نیمکت‌های خونین» با موضوع شهدای شجره طیبه به قلم ابراهیم ذاکری گورزاگی و دو مجموعه داستانی با عناوین «۲۸ داستان از ۲۸ نویسنده» و «۲۰ داستان از ۲۰ نویسنده» از مجموعه داستان‌های خیالی دانش‌آموزان مدرسه شهید محمد رنجبر سرریگان است.

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