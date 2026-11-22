به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیرکل امور عشایرآذربایجان غربی گفت: اداره کل امور عشایراستان در قالب ۱۲ طرح عمرانی، عملیات مرمت و بازسازی ۹۳۸ کیلومتر و ۴۰۰ متر از ایل راه‌های عشایری استان را اجرا کرده است.

جمال امین عشایری افزود: این طرح‌ها عمدتاً شامل تسطیح و رگلاژ مسیرها، اصلاح نقاط آسیب‌دیده، رفع موانع تردد و بهسازی مسیر‌های ارتباطی عشایر در مناطق ییلاقی و قشلاقی بوده که با اجرای این طرح‌های مرمت و بهسازی ۴ هزار و ۶۹۲ خانوار عشایری از مسیر‌های ارتباطی مناسب‌تر و ایمن‌تر بهره‌مند شده‌اند.

مدیرکل امور عشایراستان مجموع طول ایل راه‌های عشایری استان را حدود ۲ هزار و ۹۰۰ کیلومتر اعلام و تصریح کرد: برای اجرای ۱۲ طرح مرمت و بازسازی ایلراه‌های عشایری استان، بیش از ۱۵۳ میلیارد ریال هزینه شده است.

امین عشایری با اشاره به کوهستانی و صعب‌العبور بودن بخش قابل‌توجهی از مناطق عشایری استان، اظهارداشت: مناسب‌سازی ایل راه‌ها موجب کاهش خطرات جاده‌ای، جلوگیری از آسیب به وسایل نقلیه، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل دام و محصولات دامی و تسهیل دسترسی عشایر به خدمات بهداشتی، امدادی و سایر خدمات ضروری می‌شود.

عشایری، بابیان اینکه بدلیل احتمال وقوع بارش‌های شدید، برف، سیلاب و ریزش مصالح در مسیر‌های عشایری، پایش و بررسی وضعیت ایل راه‌ها از طریق ادارات شهرستانی و بازدید‌های میدانی در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: در این راستا، شناسایی نقاط حادثه‌خیز و مستعد انسداد، رفع موانع مسیر، توجه به وضعیت آبرو‌ها و هدایت آب‌های سطحی و اولویت‌بندی مسیر‌های پررفت‌وآمد عشایری از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه است.