خبرهایی از از کناره گیری عباس علایی‌مقدم از مدیرعاملی باشگاه شمس‌آذر قزوین تا برگزاری کمپ تخصصی آموزشی داوران بانوان و کوچ‌های تکواندو استان قزوین را در بسته خبر‌های ورزشی امروز یکشنبه اول آذر ۱۴۰۵ مطالعه کنید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، با اعلام رسانه رسمی باشگاه شمس‌آذر قزوین، همکاری این باشگاه با عباس علایی‌مقدم، مدیرعامل شمس‌آذر، به پایان رسید.

برگزاری کمپ تخصصی آموزشی داوران بانوان و کوچ‌های تکواندو استان قزوین

در راستای ارتقای سطح دانش فنی، به‌روزرسانی اطلاعات تخصصی و توسعه مهارت‌های داوری، کمپ تخصصی داوران بانوان تکواندو استان قزوین و همچنین دوره آموزشی کوچ‌های تکواندو استان قزوین برگزار شد.

این دوره با تدریس استاد النا باقری، رئیس کمیته داوران بانوان فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران و داور المپیک پاریس برگزار شد.

استان قزوین درمجموع ۱۲۵ داور دارد که ۶۰ نفر آنها فعال هستند.

در سال اخیر هم ۱۱ داور در ۱۸ رویداد از استان قزوین حضور داشتند.

شکست فوتبالیست‌های امید شمس آذر مقابل نماینده خوزستان

تیم امید‌های شمس آذر در هفته هفتم لیگ برتر امید‌ها با نتیجه ۳-۲ بازی را به نفت مسجد سلیمان واگذار کرد.

نماینده استان با کسب ۴ امتیاز در رده هفتم گروه دوم لیگ برتر امید‌ها قرار دارد.