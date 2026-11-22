خبرهایی از از کناره گیری عباس علایی‌مقدم از مدیرعاملی باشگاه شمس‌آذر قزوین تا برگزاری کمپ تخصصی آموزشی داوران بانوان و کوچ‌های تکواندو استان قزوین را در بسته خبر‌های ورزشی امروز یکشنبه اول آذر ۱۴۰۵ مطالعه کنید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، با اعلام رسانه رسمی باشگاه شمس‌آذر قزوین، همکاری این باشگاه با عباس علایی‌مقدم، مدیرعامل شمس‌آذر، به پایان رسید.

برگزاری کمپ تخصصی آموزشی داوران بانوان و کوچ‌های تکواندو استان قزوین

در راستای ارتقای سطح دانش فنی، به‌روزرسانی اطلاعات تخصصی و توسعه مهارت‌های داوری، کمپ تخصصی داوران بانوان تکواندو استان قزوین و همچنین دوره آموزشی کوچ‌های تکواندو استان قزوین برگزار شد.

در دومین دوه استاژ داوران در سال ۱۴۰۵ تعداد ۴۰ داور بانوان تکواندو شرکت کردند.

این دوره با تدریس استاد النا باقری، رئیس کمیته داوران بانوان فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران و داور المپیک پاریس برگزار شد.

استان قزوین درمجموع ۱۲۵ داور دارد که ۶۰ نفر آنها فعال هستند.

در سال اخیر هم ۱۱ داور در ۱۸ رویداد از استان قزوین حضور داشتند.