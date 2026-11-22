مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به ایجاد ۲۰۰ مگاوات ظرفیت انرژی‌ تجدیدپذیر گفت: این ظرفیت در برخی ساعات روز، امکان تأمین کامل مصرف برق استان از منابع تجدیدپذیر را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: شبکه توزیع برق خراسان جنوبی بیش از ۲۰ هزار کیلومتر طول دارد و انرژی پس از دریافت از مبادی ورودی، از طریق این شبکه به دست مشترکان و مصرف‌کنندگان می‌رسد.

مهدی دادگر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان افزود: در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در خراسان جنوبی ایجاد شده که سهم قابل توجهی در تأمین انرژی مورد نیاز استان دارد.

وی گفت: با توجه به ظرفیت ایجادشده، شبکه برق خراسان جنوبی در برخی ساعات روز می‌تواند تمام مصرف خود را از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کند؛ موضوعی که ظرفیت و جایگاه استان را در توسعه انرژی‌های پاک نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی همچنین با اشاره به ضرورت آمادگی شبکه توزیع برای شرایط زمستانی، بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه و تقویت زیرساخت‌ها برای جلوگیری از بروز خاموشی ناشی از شرایط جوی تأکید کرد.