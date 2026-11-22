به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع)لرستان گفت:سهم استان لرستان از طرح ملی تولید و کاشت ۴۸ میلیون نهال در کشور،کاشت دو میلیون اصله نهال در استان است.

سردار نعمت اله باقری بیان کرد:قرار است از هفته ی بسیج امسال تا اردیبهشت‌۱۴۰۶، ۳۱ هزار اصله نهال بادام و زیتون با هدف حفاظت از منابع طبیعی، توسعه ی باغداری و تقویت اقتصاد خانوارها در استان کاشته شود.



مصطفی مرادی معاون برنامه ریزی واموراقتصادی جهاد کشاورزی استان لرستان گفت:سالانه از ۱۴۰ هکتار باغ زیتون در مجموعه سپاه استان بیش لز ۷۰ تن روغن زیتون تولید می شود.