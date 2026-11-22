به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محسن اسدی گفت: بر اساس آمار‌های استانی، بویراحمد از نظر شیوع آنفلوانزا در رتبه دوم و سوم کشور قرار گرفته است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویراحمد از افزایش مراجعات ناشی از بیماری‌های ویروسی آنفلوانزا و کرونا خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۷۲ بیمار مبتلا به بیماری‌های تنفسی در مراکز درمانی شهرستان بستری هستند که چهار نفر از آنها در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار دارند.

محسن اسدی با اشاره به وضعیت شیوع بیماری‌های ویروسی در شهرستان بویراحمد اظهار کرد: حدود ۲۰ درصد مراجعات سرپایی به مراکز درمانی مربوط به بیماری‌های آنفلوانزا و کووید است.

وی با اشاره به وضعیت مدارس شهرستان افزود: در بازدید‌های انجام‌شده از ۲۸ درصد مدارس، مشخص شد ۲۵ درصد دانش‌آموزان غایب یا مبتلا به بیماری بوده‌اند و ۲۴ درصد معلمان نیز در مدارس حضور نداشته‌اند.

اسدی درباره ضوابط تعطیلی مدارس نیز گفت: برای تعطیلی یک کلاس، ابتلای ۲۰ درصد دانش‌آموزان آن کلاس به بیماری ملاک هشدار است؛ اما تعطیلی یک مدرسه یا شهرستان نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری در کمیته‌های شهرستانی و استانی و بر اساس آمار‌های مراکز بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی است.

وی با اشاره به نتایج نمونه‌گیری‌های هفته سوم آبان ماه تصریح کرد: از ۲۰ نمونه گرفته‌شده، هشت مورد ابتلا به آنفلوانزا شناسایی شده که نشان‌دهنده بیشتر بودن موارد ابتلا به آنفلوانزا در روز‌های اخیر است.