به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در هشدار هواشناسی سطح نارنجی- شماره۲۳ آمده است: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۴۱ و با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی، وضعیت جوی استان همراه با بارش باران و رعدوبرق همراه با وزش باد گاهی شدید پیش بینی می‌شود.

براساس این هشدار ؛ زمان شروع مخاطره: بارش باران و رعدوبرق (در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف) همراه با تندباد لحظه ای یکشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۹/۰۱) است که تا اوایل وقت دوشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۹/۰۲)در کلیه مناطق استان ادامه دارد.

در اثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه ها، مه گرفتگی، کاهش دید، لغزندگی در محور‌های مواصلاتی، آسیب سازه‌های سبک وجود دارد.

در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - خودداری از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و فعالیت‌های طبیعت گردی و کوهنوردی - خودداری از سفر‌های غیر ضرور و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای- آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال ها- توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.