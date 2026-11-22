به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با نظر وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال، ۲۱ بازیکن به اردوی آماده‌سازی این تیم دعوت شدند تا تمرینات خود را از روز ششم آذرماه در مرکز ملی فوتبال پیگیری کنند.

سالار آقاپور، عباس علیپور، رضا ابراهیمی از آذربایجان غربی و باقر محمدی، مهدی رستمی‌ها، سینا پرکاس، حسین طیبی، سعید احمدعباسی، حسین سبزی، امیرحسین غلامی، علیرضا روحانی، محمدحسین بازیار، مهدی مهدی‌خانی، امیرحسین داودی، امیرحسین تاجیک، مسعود یوسف، امیرحسین دهقانی، علی اکرمی، سجاد یوسف‌خواه، محمدجواد سنگ‌تراشان و بهداد شیخ‌احمدی نفرات دعوت‌شده به این اردو هستند.

کادر فنی تیم ملی در دو هفته گذشته، مطابق برنامه‌های همیشگی خود، با حضور در شهر‌های مختلف و تماشای مسابقات لیگ، عملکرد بازیکنان را زیر نظر گرفت تا بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، نفرات مورد نظر برای حضور در اردوی جدید انتخاب شوند.

ملی‌پوشان در این اردو تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر دنبال خواهند کرد