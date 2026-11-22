در مراسم با قدردانی از قاسم شریفی ، مدیرکل سابق ، عباس یحیایی به عنوان سرپرست جدید اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، آیین تکریم و قدردانی از خدمات قاسم شریفی کلاریجانی، مدیرکل سابق آموزش و پرورش استان سمنان و معرفی عباس یحیایی به‌عنوان سرپرست جدید این اداره کل، با تأکید مسئولان وزارت آموزش و پرورش و استان بر ارتقای کیفیت آموزشی، تحقق عدالت آموزشی، رفع مشکلات معلمان و دانش‌آموزان و فراهم‌سازی زمینه رشد و شکوفایی نسل آینده همراه بود.

حمیدرضا شیخ‌الاسلام، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، در این مراسم با اشاره به سیاست‌های کلان وزارت آموزش و پرورش گفت: یکی از رویکرد‌های اصلی این وزارتخانه، شناسایی و رفع مشکلات دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه تحصیل همه کودکان و نوجوانان است تا هیچ دانش‌آموزی از چرخه آموزش بازنماند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل و نیاز‌های دانش‌آموزان افزود: تلاش مجموعه آموزش و پرورش باید بر فراهم‌سازی فرصت‌های برابر آموزشی و رفع موانعی متمرکز باشد.

علی رمضانی، مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور تشکل‌های فرهنگیان با اشاره به جایگاه معلمان در نظام تعلیم و تربیت گفت: موضوع رفع مشکلات معیشتی معلمان و بهبود شرایط زندگی و کاری این قشر ارزشمند در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات فرهنگیان افزود: رسیدگی به مسائل معیشتی معلمان از موضوعات مهمی است که با جدیت دنبال میشود.

مهدی براری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در توسعه و پیشرفت جامعه گفت: آینده‌سازی نسل جدید و توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه از مسئولیت‌های مهم نظام تعلیم و تربیت است.

وی با اشاره به اهمیت افزایش سرمایه اجتماعی افزود: ارتقای کیفیت آموزش، تحقق عدالت آموزشی و رفع مشکلات معلمان و دانش‌آموزان باید در اولویت برنامه‌های آموزش و پرورش قرار گیرد، چراکه توجه به این موضوعات، زمینه‌ساز پرورش نسلی توانمند، آگاه و مسئولیت‌پذیر برای آینده استان و کشور خواهد بود.

براری همچنین بر ضرورت نگاه توسعه‌محور به آموزش و پرورش تأکید کرد و توجه به نیاز‌های نسل جدید و فراهم‌سازی بستر‌های مناسب برای رشد استعداد‌های دانش‌آموزان را از الزامات پیشرفت جامعه دانست.

قاسم شریفی پس از مدیرکلی آموزش و پرورش استان سمنان، دیروز به عنوان سرپرست فرمانداری شاهرود حکم گرفت .