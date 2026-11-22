مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت:۹۰۰ هکتار از اراضی ملی برای احداث بزرگترین تفرجگاه شرق تبریز با عنوان بوستان جانفدا به شهرداری این شهر واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بابک نجفیان با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی با تمام قدرت در خط مقدم توسعه فضای سبز و صیانت از بیت‌المال ایستاده است گفت: این اقدام در راستای تحقق مطالبات به حق شهروندان تبریزی برای برخورداری از هوای پاک، توسعه متوازن فضا‌های تفرجگاهی و ایجاد کمربند سبز در محدوده شرقی کلانشهر تبریز و پیرامون اتوبان ولایت انجام شده است.

وی اظهار کرد: این اداره کل با نگاهی راهبردی و دغدغه‌مند نسبت به محیط زیست شهری، تعداد پنج قطعه زمین از اراضی ملی و دولتی را در محدوده ضلع شمالی اتوبان ولایت به صورت رایگان به شهرداری تبریز واگذار کرده است.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تامین زیرساخت‌های کلان شهری نیازمند هم‌افزایی و همگرایی میان دستگاه‌های دولتی و مدیریت شهری است گفت: این طرح تفرجگاهی ثمره نگاه حمایتی و آینده نگرانه وزارت راه و شهرسازی در تخصیص بهینه اراضی ملی به حوزه عمومی و خدمات شهری است.

نجفیان ادامه داد:ما معتقد هستیم زمین‌های ملی سرمایه‌ای متعلق به آیندگان هستند و بهترین استفاده از این اراضی تبدیل آن‌ها به ریه‌های تنفسی و فضا‌های مفرح تفریحی برای عموم مردم تبریز است.

وی با اشاره به استقبال صنایع بزرگ و بخش خصوصی از این طرح کلان گفت:این واگذاری راهبردی بستر مناسبی را فراهم کرده تا با مشارکت فعال صنایع در قالب مسئولیت‌های اجتماعی و نشان‌دار کردن مالیات‌ها، تحولی بنیادین در سیمای فضای سبز شرق تبریز ایجاد شود.

یعقوب هوشیار شهردار تبریز هفته گذشته در جریان پنجمین قرار خدمت از هشتمین دور قرار‌های خدمت مدیریت شهری در منطقه ۷ با تاکید بر اینکه جنوب تبریز بهترین مسیر توسعه آینده شهر است از آغاز عملیات اجرایی ابر بوستان ۹۰۰ هکتاری جانفدا در آینده‌ای نزدیک خبر داد ابرطرحی که با مشارکت مالی صنایع بزرگ به اجرا در می‌ آید و گامی بزرگ در جهت توسعه سرانه‌های سبز تبریز به‌ شمار می‌رود.