به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در کارگروه آرد و نان استان، اصلاح زنجیره تولید و توزیع آرد و نان را یک ضرورت دانست و گفت: به دلیل بی‌دقتی‌هایی که در این بخش وجود دارد، میزان زیادی از آرد و نان هدر می‌رود و بخشی نیز قاچاق می‌شود.

وی افزود: با اصلاح این زنجیره می‌توان از هدررفت منابع کشور جلوگیری کرد و بخش قابل توجهی از این منابع را به کار‌های بزرگ عمرانی و سرمایه‌گذاری اختصاص داد.

حبیبی با بیان اینکه هدف از اجرای طرح اصلاح زنجیره آرد و نان مدیریت مصرف و جلوگیری از سوءاستفاده است گفت: آرد و نان متعلق به همه مردم است و همه باید به سهم خود از آن استفاده کنند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اصلاح این زنجیره در نهایت به نفع مردم خواهد بود افزود: باید با کسانی که از سهمیه مردم سوءاستفاده می‌کنند و منابع عمومی را به نفع خود به کار می‌گیرند، برخورد شود.

وی افزود: ما به دنبال کاهش سهمیه نان مردم نیستیم، بلکه اگر جایی به سهمیه بیشتری نیاز باشد، باید از محل صرفه‌جویی‌ها آن را تامین و حتی سهمیه آرد و نان را افزایش دهیم.

استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح نگرانی درباره کاهش سهمیه آرد و نان مردم وجود ندارد، خاطرنشان کرد: سرانه مصرف نان در استان به ازای هر نفر ۹.۵ کیلوگرم در ماه است و هیچ تغییری در این میزان ایجاد نخواهد شد.