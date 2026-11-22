به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بهزاد شعلی‌بر گفت: بر اساس الگوی کشت ابلاغی برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی در این شهرستان حدود ۶۰ هکتار برآورد شده است که پیش‌بینی می‌شود با رعایت اصول فنی، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تن محصول از این اراضی برداشت شود.

وی با اشاره به بازه زمانی کاشت این محصول از شهریورماه تا آبان‌ماه افزود: باتوجه‌به شرایط مساعد اقلیمی و ظرفیت‌های بالای کشاورزی منطقه، گوجه‌فرنگی به‌عنوان یکی از محصولات استراتژیک و مهم زراعی راسک شناخته می‌شود که علاوه بر تأمین نیازهای بازار مصرف، نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد بهره‌برداران و پویایی اقتصاد بخش کشاورزی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان راسک بر ضرورت رعایت دقیق اصول فنی و به زراعی تأکید کرد و گفت: به‌منظور ارتقای عملکرد در واحد سطح و بهبود کیفیت محصول نهایی، توصیه‌های کارشناسی متعددی شامل آماده‌سازی اصولی بستر کشت، مدیریت بهینه تغذیه گیاهی، برنامه‌ریزی دقیق آبیاری، مدیریت تلفیقی آفات و بیماری‌ها و رعایت استانداردهای زراعی به کشاورزان منطقه ارائه می‌شود.

شعلی‌بر همچنین از استمرار برنامه‌های آموزشی و ترویجی با هدف ارتقای دانش فنی کشاورزان خبر داد و خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی با محوریت الگوی کشت، اصول نوین زراعت و روش‌های مدرن مدیریت مزارع، از مهم‌ترین اقدامات این مدیریت در راستای توانمندسازی بهره‌برداران و انتقال‌یافته‌های پژوهشی به مزارع است.

وی در پایان افزود: مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان راسک با بهره‌گیری از توان کارشناسان و مروجان، ارائه خدمات مشاوره‌ای مستمر و نظارت دقیق بر فرآیند تولید، حمایت همه‌جانبه از کشاورزان و ترویج شیوه‌های نوین کشاورزی را باهدف افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و دستیابی به تولید پایدار با جدیت دنبال می‌کند.