به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر آموزش‌وپرورش برخوار در آیین افتتاح این مرکز که محمدرضا نظریان مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اصفهان حضورگفت: راه اندازی این مرکز با هدف ارتقای سلامت روان، تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت ارتباط خانواده و مدرسه انجام شده است.

حسین یزدی افزود: خدمات تخصصی مشاوره می‌تواند در حل مسائل تربیتی، بهبود روابط والدین و فرزندان و حمایت از دانش‌آموزان مؤثر باشد.

وی درخصوص طرح همیار برج عاطفه‌ها گفت: کارشناسان آموزش‌وپرورش شهرستان، پیگیری و نظارت بر پیشرفت طرح‌های عمرانی و مدارس در حال ساخت را برعهده می‌گیرند تا موانع اجرایی شناسایی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، تکمیل فضا‌های آموزشی تسریع شود.

وی توسعه فضا‌های آموزشی و تحقق عدالت آموزشی را از اهداف این طرح عنوان کرد.