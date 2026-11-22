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مرکز مشاوره خانواده پیوند در حبیبآباد افتتاح و طرح همیار برج عاطفهها برای تسریع در تکمیل طرح های عمرانی مدارس رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر آموزشوپرورش برخوار در آیین افتتاح این مرکز که محمدرضا نظریان مدیرکل آموزشوپرورش استان اصفهان حضورگفت: راه اندازی این مرکز با هدف ارتقای سلامت روان، تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تقویت ارتباط خانواده و مدرسه انجام شده است.
حسین یزدی افزود: خدمات تخصصی مشاوره میتواند در حل مسائل تربیتی، بهبود روابط والدین و فرزندان و حمایت از دانشآموزان مؤثر باشد.
وی درخصوص طرح همیار برج عاطفهها گفت: کارشناسان آموزشوپرورش شهرستان، پیگیری و نظارت بر پیشرفت طرحهای عمرانی و مدارس در حال ساخت را برعهده میگیرند تا موانع اجرایی شناسایی و با همکاری دستگاههای مرتبط، تکمیل فضاهای آموزشی تسریع شود.
وی توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی را از اهداف این طرح عنوان کرد.