مدیرکل پست گیلان از پیشرفت ۸۰ درصدی طرح ملی نشانی مکان‌محور (جی‌نف) در استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف توسعه زیرساخت ها، خدمات نوین پستی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حوریه رستم‌زاد در نشست خبری گفت: روند اجرای طرح ملی نشانی مکان‌محور (جی‌نف) در گیلان که یکی از زیرساخت‌های مهم در ساماندهی اطلاعات مکانی، تکمیل بانک اطلاعات نشانی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم استان اجرا می‌شود، بیش از ۸۰ درصد پیشرفت کرده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی دفتر پستی منطقه آزاد انزلی، فراهم شدن بستر مناسب برای توسعه تجارت الکترونیک، تسهیل مبادلات تجاری و حمایت از کسب و کار‌های فعال در حوزه خرید و فروش اینترنتی را از اهداف و دستاورد‌های این اقدام عنوان کرد.

مدیرکل پست گیلان از تهیه اطلس داده مکانی مدارس استان با هدف ساماندهی اطلاعات مکانی مراکز آموزشی با استفاده از داده‌های دقیق نشانی برای ارائه خدمات خبر داد و خواستار مشارکت مؤثر مدیریت شهری و روستایی برای تسریع در اجرای این طرح و تکمیل بانک اطلاعات مکانی استان شد.

در ادامه این نشست، موضوعات مختلف مرتبط با انواع خدمات پستی، روند اجرای طرح‌های زیرساختی، توسعه خدمات الکترونیک و ظرفیت‌های جدید شبکه پستی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.